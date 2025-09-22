Haberler

FETÖ Hükümlüsü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) kurma veya yönetme' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Terörle Mücadele Şube ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin saklandığı adresi belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
