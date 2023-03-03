FETÖ hükümlüsü eski polis İzmir'de yakalandı Güncel Haberler Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru İzmir'de yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru İzmir'de yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamında, meslekten ihraç polis memuru İ.Ö'nün Menderes ilçesi Orta Mahallede bir evde saklandığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. İncelemede, İ.Ö'nün, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. de Bayraklı ilçesinde yakalandı. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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