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FETÖ Hükümlüsü Erzurum'da Yakalandı

FETÖ Hükümlüsü Erzurum'da Yakalandı
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Erzurum'da, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş firari FETÖ hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı.

Erzurum'da hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Yakutiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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