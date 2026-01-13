Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski askeri personel M.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ilçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü eski askeri personel M.T. (38) yakaladı.
M.T. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
