FETÖ Hükümlüsü Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü M.D. yakalandı. Emniyet ekipleri, örgütün finans yapılanmasında yer alan M.D.'yi gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün sözde finans yapılanması içerisinde, mütevelli heyetinde yer alan ve "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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