Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde FETÖ hükümlüsü İ.G. (70), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.G.'nin, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesinde bir evde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İ.G., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., tutuklandı.