Haberler

Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İ.G., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde FETÖ hükümlüsü İ.G. (70), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.G.'nin, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesinde bir evde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İ.G., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor