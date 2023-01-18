Fetö Firarisi, Tavan Arasında Yakalandı Güncel Haberler FETÖ üyeliğinden aranan A.Y. adlı şüpheli, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir evin tavan arasında yakalandı. FETÖ üyeliğinden aranan A.Y. adlı şüpheli, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir evin tavan arasında yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; bir ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu'nun Keçicipiri Mahallesi'nde bulunan adrese 12 Ocak günü operasyon düzenledi. Söz konusu evde yapılan aramada, FETÖ firarisi A.Y., tavan arasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu. Kaynak: ANKA / Güncel İstanbul Beyoğlu Güncel Haberler

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