FETÖ Firarisi Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, H.Ç. isimli şahıs Çetinkaya Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. (58) Çetinkaya Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.
H.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.