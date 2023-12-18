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FETÖ Firarisi Samsun'da Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, H.Ç. isimli şahıs Çetinkaya Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. (58) Çetinkaya Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.

H.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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