FETÖ firarisi Enes Kanter'e "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma - Haberler

FETÖ firarisi Enes Kanter'e "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma
AA - İrem Demir - Güncel
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Enes Kanter hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının üstüne bastığı görüntünün yer aldığı videoya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.
AA / İrem Demir - Güncel