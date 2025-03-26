FETÖ Firarisi Balıkesir'de Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, Burhaniye Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
Edremit ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Burhaniye Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel