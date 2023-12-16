Haberler ›› Güncel ›› FETÖ Firarisi Bafra'da Yakalandı

FETÖ Firarisi Bafra'da Yakalandı

16 Aralık 2023 13:40 Güncelleme: 13:42 Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, H.B isimli şahıs ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı ve cezaevine gönderildi.