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FETÖ Firarisi Bafra'da Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, H.B isimli şahıs ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B, ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

H.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Bafra Haberler

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