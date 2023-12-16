FETÖ Firarisi Bafra'da Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, H.B isimli şahıs ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B, ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.
H.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.