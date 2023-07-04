FETÖ Firarisi ABD Vatandaşı Türkiye'ye Giriş Yaptı

ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi, şüpheli hareketler sergileyince, polis ekipleri parmak izini aldı. Şüphelinin Allen Brooks değil FETÖ firarisi Abdullah Uzundere olduğu tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü ABD'den gelen ABD pasaportlu Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi. Brooks'un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü. Burada yapılan çalışmada şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi. Uzundere, gözaltına alındı. Uzundere işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Uzundere'nin ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlendi.