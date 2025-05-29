FETÖ Finansal Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 24 Gözaltı

FETÖ Finansal Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 24 Gözaltı
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Samsun merkezli operasyonda FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddia edilen iki döner zincirine yönelik 24 şüpheli gözaltına alındı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 10'unun işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilmiş, Samsun'da faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 27 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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