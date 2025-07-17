FETÖ Finans Yapılanması Soruşturmasında Önemli Gelişme: Z.D'nin Vasiyetnamesi Ele Geçirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'ye malvarlığını bırakma vasiyetine ulaşıldı. Z.D'nin şirketleri HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.D'nin "malvarlığını FETÖ'ye bırakmasına" ilişkin vasiyetnameye ulaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HAKMAR isimli zincir market ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Z.D'nin evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

HAKMAR Genel Müdürlüğü'ndeki kasada, çok sayıda ziynet eşyası ile el yazısıyla yazılmış "vasiyetname" başlıklı bir kağıt bulundu. Kağıtta Z.D'nin "malvarlığını FETÖ'ye bıraktığı", HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekatlarının da FETÖ'ye verilmesine ilişkin ifadeler yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Z.D'nin evindeki kasada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazıldığı ve mahrem yapılanmadaki kişilere özel olarak verildiği belirtilen "tılsım" duası olduğu anlaşılan kağıt bulundu.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Z.D'nin, HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Z.D'nin 19 şirketine daha kayyum atandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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