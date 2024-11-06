FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümünden Sonra Sosyal Medya Operasyonu: 8 Gözaltı
İstanbul'da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, onu öven paylaşımlar yapan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, Gülen'i öven paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, sosyal medya hesaplarından Gülen'i övecek şekilde paylaşımlar yapan hesap sahiplerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine bu sabah saat 06.40'ta baskın düzenlendi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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