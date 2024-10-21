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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü İddia Edildi

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü İddia Edildi
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FETÖ ve mensuplarınca sosyal medyada yayımlanan bir paylaşımda, elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiği iddia edildi. 'Herkülnağme' hesaplarından yayılan bu bilgi, örgüt mensuplarının diğer hesaplarında da dolaşıma girdi.

ANKARA/NEW Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaş Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi.

Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaş Gülen'in öldüğü iddia edildi.

"Herkülnağme"deki paylaşımın ardından örgüte ait diğer sosyal medya hesaplarında aynı iddia dolaşıma girdi.

Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

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