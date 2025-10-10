Haberler

FETÖ'den Hüküm Giyen Şahsın Gaziantep'te Yakalanması

FETÖ'den Hüküm Giyen Şahsın Gaziantep'te Yakalanması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giymiş İ.B. Gaziantep'te akraba ziyaretine giderken jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

FETÖ'den hüküm giyen ve Gaziantep'e geldiği belirlenen İ.B., akraba ziyaretine giderken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan İ.B.'nin Gaziantep'e geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler, araştırma sonucu İ.B.'yi akraba ziyaretine giderken yakaladı. Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.