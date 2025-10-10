FETÖ'den Hüküm Giyen Şahsın Gaziantep'te Yakalanması
FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giymiş İ.B. Gaziantep'te akraba ziyaretine giderken jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
FETÖ'den hüküm giyen ve Gaziantep'e geldiği belirlenen İ.B., akraba ziyaretine giderken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan İ.B.'nin Gaziantep'e geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler, araştırma sonucu İ.B.'yi akraba ziyaretine giderken yakaladı. Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel