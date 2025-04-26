FETÖ'den Hapis Cezası Olan T.Ö.A. Nurdağı'nda Tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası T.Ö.A. yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan T.Ö.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel