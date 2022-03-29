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FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

MALATYA'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

MALATYA'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Güncel, Haberler

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