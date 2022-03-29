FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

MALATYA'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.