FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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MALATYA'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
MALATYA'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel