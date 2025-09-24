Haberler

FETÖ'den Aranan İhraç Astsubay Adana'da Yakalandı

Adana'da yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan astsubay Hüseyin K. saklandığı apartmanda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, astsubay olarak görev yaparken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hüseyin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, apartman dairesine yaptığı baskında Hüseyin K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin K. önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
