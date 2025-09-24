FETÖ'den Aranan İhraç Astsubay Adana'da Yakalandı

1) FETÖ'DEN ARANAN İHRAÇ ASTSUBAY YAKALANDI

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay Hüseyin K. (38), saklandığı apartman dairesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, astsubay olarak görev yaparken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hüseyin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, apartman dairesine yaptığı baskında Hüseyin K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin K. önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.