FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
SAMSUN Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ordu Ağır Ceza Mahallesi'nce "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel