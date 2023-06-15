Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

SAMSUN Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Ağır Ceza Mahallesi'nce "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.