FETÖ Davasından Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Güncel Haberler
FETÖ davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.
Olay, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yargılandığı FETÖ davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.Ç., isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından Dişli beldesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel