FETÖ Davasından Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

FETÖ davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yargılandığı FETÖ davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.Ç., isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından Dişli beldesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR