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FETÖ Davasından Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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FETÖ davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yargılandığı FETÖ davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.Ç., isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından Dişli beldesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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