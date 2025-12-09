Haberler

Adana'da, ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen İ.M., silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, sanığın örgütle bağlantıları ve yapılanmasıyla ilgili deliller ortaya kondu.

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.M. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, İ.M'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.M. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
