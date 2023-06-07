FETÖ avukatlık yapılanmasında yer alan Cemalettin Mutlu tahliye edildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanık Cemalettin Mutlu getirildi. Şikayetçi Fenerbahçe Spor Kulübünü temsilen avukatlar da mahkemeye katıldı. Sanık Cemalettin Mutlu savunmasında, "Benim derdim adaletin tecellisi, gerçeklerin ortaya çıkması. 25 sene ceza avukatlığı yaptım. Hakkımda hiçbir somut delil yok. Bir insanın hürriyetini kısıtlıyorsunuz. 22 aydır tutukluyum. Savunma hakkım kısıtlandı. Delil toplamam engelleniyor. Ben avukatlık yaptım, Bylock ne bilmem. Beşeri ilişkilerimden dolayı görüştüğüm müvekkil Bylock kullanmışsa ben ne yapayım? Arkadaşız, bana güvenmiş, vekalet vermiş. Bu ülkeyi terk etmek isteseydim zaten ederdim, kaçardım ama kaçmadım. Bana bu kumpası kuranların da kim olduğunu biliyorum. Haklarında dava açacağım. Beraat edeceğime inanıyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Cemalettin Mutlu'nun delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Mutlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza şartı da getirildi. Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı anlatıldı. Sanık Mutlu'nun ayrıca ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği belirtilen iddianamede, MASAK raporuna göre, Mutlu'ya FETÖ üyelerince bazı ödemeler yapıldığı ve Mutlu'nun da kimi şüpheli şahıslara bir miktar para gönderdiğine yönelik tespitler bulunduğu aktarıldı. Sanıkla ilgili "futbolda şike kumpası" davasındaki bazı sanıkların beyanlarına yer verilen iddianamede, Mutlu'nun, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı "futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı kaydedildi. Cemalettin Mutlu'nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.