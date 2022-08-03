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Fetih İnsani Yardım Vakfından gıda yardımı

Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru yaklaşık 20 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

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Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru yaklaşık 20 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Fetih İnsani Yardım Vakfı Suriye saha sorumlusu Abdulvahap Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sınır Kardeşliği Acil Gıda Yardımı Projesi kapsamında, Esed rejimi ile askeri muhaliflerin cephe hatlarına yakın durumdaki İdlib'in güneyinde bulunan 13 köyde, ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

Saldırılara maruz kalan Cebeli Zaviye bölgesinde halen çok sayıda sivilin yaşadığını belirten Koçer, "Ağır bombardıman sebebiyle köyleri hasar almış, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere 4 bin 480 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Koçer, "Kolilerimizin içerisinde sıvı yağ, kahvaltılık besinler, salça ve kuru bakliyat gibi bir ailenin genel mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeler yer alıyor." diye konuştu.

Söz konusu yardımlardan yaklaşık 20 bin kişinin faydalanacağını vurgulayan Koçer, iç savaş mağduru halka Türkiye ve dünyanın bir çok bölgesinden gelen yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA / Güncel

Suriye İdlib İHH Güncel Haberler

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