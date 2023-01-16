Fetih Hareketi yetkilisi Rucub, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, İsrail hükümetinin Filistin bölgelerinde günlük işlediği suçlar ve ihlaller hakkında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u bilgilendirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, resmi ziyaretle Cezayir'de bulunan Rucub, Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından başkentte kabul edildi.

Rucub görüşmede, İsrail hükümetinin Filistin kimliğini ve bağımsız devlet düşüncesini yok etme peşinde olduğunu dile getirdi.

Filistin ulusal birliği ve Arap dünyasındaki derinliğin, İsrail'e ve hükümetine karşı baskı kurmak için bir köprü olması gerektiğini ifade eden Rucub, Filistinlilerin işgal güçleriyle çatışma esası üzerinde kapsamlı bir ulusal strateji geliştirme sadedinde olduklarına dikkati çekti.

Görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mektubunu Rucub'tan alan Tebbun, ülkesinin Filistin davasını desteklemedeki tavrının değişmez bir sabite olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cezayir, Filistinlileri ve onların haklı davalarını her alanda desteklemeye ve Filistin'in sesini tüm uluslararası platformlara taşımaya kararlıdır. Filistin davası, tüm Cezayirlilerin vicdanındaki en belirgin ve en önemli ahlaki bir davadır."