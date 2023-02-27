Fetih Hareketi: İsrailli yetkililerin Akabe bildirisiyle çelişen açıklamaları bölgeyi yıkıma sürükler

Filistin'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Hüseyin Hamayil, İsrailli yetkililerin, dünkü Akabe toplantısında alınan kararlarla çelişen açıklamalarının bölgeyi daha fazla yıkıma sürükleyeceğini belirtti.

Hamayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinden yetkililerin, Ürdün'ün Akabe kentinde gerçekleştirilen toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinin aksine "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri inşasının durmayacağı" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

İsrailli yetkililerin bu açıklamalarının son derece fanatik ifadeler olduğunu vurgulayan Hamayil, "Tüm dünyayı uyarıyoruz: Bu katiller bölgeyi ancak daha fazla yıkıma sürükler." ifadelerini kullandı.

"Filistin halkının ve yönetiminin, halkın güvenliği için tüm dünyayla iletişime geçme hakkı var"

İsrail hükümeti yetkililerince gerçekleştirilen tehlikeli tırmanışların, bölgenin güvenlik ve istikrarına olumsuz yansıyacağına dikkati çeken Hamayil, Filistin yönetiminin Akabe'deki toplantıya katılımına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Toplantı, ABD'nin talebiyle ve Ürdün'le Mısır'ın da katılımıyla gerçekleşti. Biz, Ürdün ve Mısır'ın tutumunu, Filistin davasına destekten yana görüyoruz. Saldırıların son bulması için Filistin'in taleplerini ilettik. Filistin halkının ve yönetiminin, halkın güvenliği için tüm dünyayla iletişime geçme hakkı var."

"Filistin için ağır bedeller ödedik, gerekirse yine öderiz"

İsrail'in gerginliği tırmandırmasına aynı şekilde karşılık verme dışında bir seçenek kalmazsa Filistin'in geri adım atmayacağını vurgulayan Hamayil, "Filistin için ağır bedeller ödedik, gerekirse yine öderiz ve topraklarımızda kalırız." diye konuştu.

Arap ve İslam ülkelerine seslenen Hamayil, İsrail'i kınayan açıklamalarla kalmayıp Tel Aviv'e baskı için ciddi şekilde harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Akabe'deki güvenlik toplantısı

Ürdün'ün Akabe kentinde dün yaklaşan ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürme amacıyla bir güvenlik toplantısı düzenlenmişti.

Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistin arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

İsrailli yetkililerden "Yahudi yerleşim birimleri inşasının durmayacağı" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına devam edileceğini belirtmişti.

Dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu, "Yahudiye ve Samiriye'deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır." ifadelerine yer vermişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de toplantıya ilişkin, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yahudi yerleşim birimleri inşasının bir gün dahi durmayacağını" belirtmişti.