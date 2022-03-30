Fetih Hareketi, Filistin topraklarındaki tırmanan gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin topraklarındaki gerilimin İsrail hükümetinin uyguladığı politikanın bir sonucu olduğunu söyledi.

Alul'un Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı ile Almanya'nın Filistin Misyon Temsilcisi Oliver Owcza Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede Alul, İsrail'in Filistin topraklarında bir gerilim hali yarattığını ve bu durumun İsrail hükümetinin uyguladığı politikanın bir sonucu olduğunu belirtti.

İsrail politikalarının "Filistinlilerin soğukkanlılıkla öldürülmesi, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları" ile sonuçlandığını aktaran Alul, şunları kaydetti:

"2022'nin başından bu yana aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu 20'den fazla Filistinli şehit oldu."

Alul ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı politikalarını durdurması için baskı yapması çağrısında bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, bir hafta içinde Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı 15 saldırı vakası belgelediklerini açıklamıştı.

Bu saldırıların "devlet destekli" olduğuna dikkati çeken B'tselem, İsrail askerlerinin yaşanan şiddet olaylarında Yahudi yerleşimcileri koruduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.