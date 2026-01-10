Fetih Hareketi'nden halk direnişinin tırmandırılması vurgusu

Fetih Hareketi Devrim Konseyi, İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde sahadaki halk direnişinin tırmandırılması yönünde karar alındığını belirtti.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin 13. dönem toplantısının sonunda yazılı açıklama yapıldı.

Ramallah'taki başkanlık merkezinde iki gündür yürütülen toplantıların ardından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yaptığı konuşmanın ışığında genel siyasi ve sahadaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Konsey, İsrail'in süregelen saldırılarını durdurmak amacıyla yürütülen siyasi ve hukuki hamlelerin yanı sıra sahadaki halk direnişinin sürdürülmesi ve tırmandırılması kararı aldığını vurguladı.

Devrim Konseyi, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin ve Filistin topraklarını gasbeden yasa dışı yerleşim birimlerinin reddedildiğini kaydetti.

Konsey ayrıca "Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulmasının kalıcı hale getirilmesi, bölgeye yardım tedarikinin sağlanması ve işgal güçlerinin tamamen çekilmesinin yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarını hedef alan saldırıların sonlandırılması, yerlerinden edilen bölge sakinlerinin dönüşünün sağlanması ve desteklenmelerinin acil ulusal öncelikler olduğunu" ifade etti.

Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi olan Fetih'in konumuna zarar veren her türlü girişimin reddedildiğini vurgulayan Konsey, her türlü vesayet ve bağımlılık biçimini reddettiğini yineledi.

Konsey, Kudüs'ün Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olduğunu teyit ederek, halkının direnişinin desteklenmesini; İslam ve Hristiyan dinlerine ait kutsal değerlerinin korunması gerektiğini aktardı.

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'deki Filistin topraklarını kapsayan coğrafi birliği vurgulayan Konsey, Filistin hükümetinin siyasi, hukuki ve idari yetkilerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini aktardı.

Konsey, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin, tutukluların ve yaralıların haklarını ve onurunu koruma konusundaki bağlılığını bir kez daha teyit ederek, İsrail yasalarına, özellikle de "idam yasası" olarak adlandırılan düzenlemeye karşı Filistin Esirler Hareketi'nin yanında olduğunu, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi başta olmak üzere tüm Filistinlilerin serbest bırakılması için çalışıldığını belirtti.

Toplantıda ayrıca Fetih Hareketi 8. Genel Kongresinin 14 Mayıs'ta düzenlenmesi kararı alındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dönem toplantısının açılış konuşmasında Gazze'nin bölünmesini reddettiklerini belirterek, İsrail'in Gazze'nin herhangi bir bölümünde meşruiyetinin bulunmadığını söylemişti.