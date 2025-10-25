Fetih, Gazze'nin Geçici Yönetimini Destekliyor

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (Fetih), Filistinli gruplar ile siyasi güçlerin, Gazze Şeridi'nin yönetiminin "Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine" devredilmesi konusunda anlaşmaya varmasını önemli ve gerekli bir adım olarak nitelendirdi.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin yönetiminin belirli bir süreliğine "Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine" devredilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının, bu komitenin Filistin hükümetinin yetkisi altında olması koşuluyla, önemli ve gerekli bir adım olduğu belirtildi.

Dün bazı Filistinli grupların ortaya koyduğu açıklamanın, birleşik bir Filistin vizyonunun gerçek garantörünün Filistin ulusal meşruiyet ekseninden başlamak olduğunu bir kez daha kanıtladığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki güvenliğin resmi Filistin güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olduğu ve herhangi bir uluslararası gücün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden açık ve kesin bir yetki alınarak Gazze Şeridi'nin içinde değil, sınırda konuşlandırılması gerektiği vurgulandı.

Filistinlilerin silahlarına ilişkin ise açıklamada, bu konunun radikal çözümünün, tek otorite, tek silah ve tek yasayı tesis eden, birleşik bir duruş ve iç istikrarı sağlayan, işgalin saldırganlığını sürdürmesi veya bölünmeyi sürdürmesi için herhangi bir bahaneye sahip olmasını engelleyen ulusal bir vizyon çerçevesinde olması gerektiği dile getirildi.

Mısır'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin himayesinde, 23-24 Ekim tarihlerinde Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar ile siyasi güçler, yayımladıkları ortak bildiride, Gazze Şeridi'nin yönetiminin "Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine" devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Bildiride, söz konusu komitenin kardeş Arap ülkeler ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde, şeffaflık ve ulusal hesap verebilirlik temelinde Gazze'deki günlük yaşamı ve temel hizmetleri yönetmekten sorumlu olacağı belirtilmişti.