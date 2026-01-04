Haberler

ABD'nin Venezuela Saldırısı... Feti Yıldız: "Bm Şartı'nın 2'nci Maddesinin Kâğıt Üzerinde Dahi Hiçbir Hükmü Kalmadı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği baskın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun durumu ile uluslararası hukukun geçerliliğini sorguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Uluslararası Ceza Mahkemesince 'savaş ve soykırım suçları' nedeniyle hakkında 'tutuklama kararı' verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'ın kapısında karşılanıyor. Diğer taraftan; ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği baskınla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi derdest edilerek yargılamak üzere New York'a götürülüyor. Lafı evelemeye, gevelemeye gerek yok. BM Şartı'nın 2'nci maddesinin kağıt üzerinde dahi hiçbir hükmü kalmadı. Uluslararası hukukun tabutuna son çivi de çakıldı" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye götürülmesiyle ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

