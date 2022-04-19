Fethiyeli küçük güreşçiler Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen "U11-U13 Erkekler Serbest Greko-Romen Güreş Şampiyonası"nda, Fethiyeli bir sporcu altın bir sporcu da bronz madalya kazandı.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonları'ndaki müsabakalarda, Türkiye genelinden yaklaşık 1500 sporcu mücadele etti.

Minik erkekler serbest kategorisi 52 kilogramda, Fethiye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Egehan Katrancı şampiyon oldu. 48 kilogramda ise Mustafa Eren Yatak üçüncülüğü elde etti.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, ilçe genelinde öğrencilerin müdürlük bünyesinde birçok spor dalına yönlendirildiğini söyledi.

Yiğit, Türkiye şampiyonasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Sporcuların antrenörü Kürşat Çimen ise şampiyonada çok güzel mücadelelerin olduğunu, sporcularının derece elde etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.???????