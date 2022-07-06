Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü plaj ve koyların bulunduğu Yarımada'da, temizlik çalışması yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü plaj ve koyların bulunduğu Yarımada'da, temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Kaymakamlığının koordinesinde düzenlenen etkinliğe, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, AKUT üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerin gönüllüleri katıldı.

Koylara gidilen yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda süren temizlik çalışması sırasında ulaşımı zor noktalar, iple istasyon kuran AKUT ekiplerince temizlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Alper Balcı, gazetecilere, bölgede çöp konteynerleri varken çöplerin yol kenarlarına ve ormana atılmasının üzücü olduğunu söyledi.

Yangına hassas bir dönemde bulunulduğunu dile getiren Balcı, "Bölgede geven bitkisi var ve çok kolay alev alabiliyor. Çöpler onların içinde. Sıcakların bastırmasıyla sabah erken saatte temizlik yaptık. Ben iki torba çöp topladım ve epey çöp toplandı." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Balcı, "Başka bir doğamız yok." ifadesini kullandı.

AKUT Fethiye ekip lideri Hasan Ongün ise yürüyerek erişimin sağlanamadığı alanlarda bile çöp olmasının üzücü olduğunu anlattı.???????

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Belediyesi Fethiye Balcı Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title