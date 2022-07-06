Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü plaj ve koyların bulunduğu Yarımada'da, temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Kaymakamlığının koordinesinde düzenlenen etkinliğe, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, AKUT üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerin gönüllüleri katıldı.

Koylara gidilen yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda süren temizlik çalışması sırasında ulaşımı zor noktalar, iple istasyon kuran AKUT ekiplerince temizlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Alper Balcı, gazetecilere, bölgede çöp konteynerleri varken çöplerin yol kenarlarına ve ormana atılmasının üzücü olduğunu söyledi.

Yangına hassas bir dönemde bulunulduğunu dile getiren Balcı, "Bölgede geven bitkisi var ve çok kolay alev alabiliyor. Çöpler onların içinde. Sıcakların bastırmasıyla sabah erken saatte temizlik yaptık. Ben iki torba çöp topladım ve epey çöp toplandı." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Balcı, "Başka bir doğamız yok." ifadesini kullandı.

AKUT Fethiye ekip lideri Hasan Ongün ise yürüyerek erişimin sağlanamadığı alanlarda bile çöp olmasının üzücü olduğunu anlattı.???????