Fethiye ve Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Fethiye ve Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ve Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ile tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve hassas terazi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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