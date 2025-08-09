Fethiye ve Marmaris'te Tekne Rahatsızlıkları: Sahil Güvenlik Müdahale Etti

Fethiye ve Marmaris'te Tekne Rahatsızlıkları: Sahil Güvenlik Müdahale Etti
Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında teknede rahatsızlanan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında da gezi teknesinde rahatsızlanan kişinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ekibince gerçekleştirildi.

Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
