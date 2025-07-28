Fethiye ve Dalaman'da Yaralılar için Sahil Güvenlik Tahliyesi
Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçeleri açıklarında gezi teknesinde ve ticari yatlarda meydana gelen yaralanmalar nedeniyle Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ederek, yaralıları tahliye etti ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında ikisi yaralanan, biri rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
İki kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'ndaki ticari yatta da bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaralının tahliyesini gerçekleştirdi.
Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel