Fethiye Toptancı Hali Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretecek

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki toptancı hali, çatısına yaptırılan güneş enerji santrali (GES) sistemiyle kendi elektriğini üretecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en fazla güneşlenme süresine sahip illerinden biri olan Muğla'da belediyenin güneş enerjisine yatırımlarının devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin otogarlar, mezbaha, geçici hayvan bakımevi, hizmet binalarından sonra Karaçulha Toptancı Hali ürün pazarlama alanı çatısı üzerine de güneş panelleri yerleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yapım çalışmaları tamamlanan santral ile haldeki tesislerin elektrik ihtiyacı karşılanacak, fazla üretim ise dağıtım şirketiyle mahsuplaşarak satışa sunulacak. Toplam 4 bin 500 metrekare çatı alanına uygulanan projede, her biri 550 W gücünde 1440 fotovoltaik panel yer alıyor. Ayrıca sistemde 8 adet 100 kW kapasiteli inverter kullanılıyor. Toplam maliyeti 13 milyon 899 bin lira olan proje sayesinde hem ekonomik hem çevresel fayda sağlanması hedefleniyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın, güneşiyle sadece turizmi değil, enerjiyi de besleyen bir şehir olduğunu kaydetti.

Muğla'nın potansiyelini çevreci yatırımlara dönüştürerek hem doğayı koruduklarını hem de halka daha ekonomik ve sürdürülebilir hizmetler sunduklarını belirten Aras, "Karaçulha Hali'nin elektrik ihtiyacını güneşten karşılayarak karbon ayak izimizi azaltıyor, kentimizi iklim krizine karşı dirençli hale getiriyoruz. Bu anlayışla Muğla'mızı geleceğe daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şekilde taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.