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Fethiye Sanayi Sitesinde Erkek Cesedi Bulundu

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde bir erkek cesedi bulundu. İş yerinin önünde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti.

Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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