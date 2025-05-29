Fethiye'nin Turistik Zenginlikleri Çin'de Tanıtıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik ve kültürel zenginlikler Çin'de düzenlenen fuarda tanıtıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (FTSO) yapılan açıklamada, Çin'in Şangay kentinde 27-29 Mayıs'ta ITB China Turizm Fuarı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Fuarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi öncülüğünde, FTSO ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği katkılarıyla kurulan Fethiye masasına, Çinli turizm profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından kurulan 'Go Türkiye' standında yer alan Fethiye masasında, Fethiye'nin Çince tanıtım broşürlerinin yanı sıra turistik merkezlere ilişkin görsellerin yer aldığı hediyeler dağıtıldı. Fethiye heyeti, standı ziyaret eden turizm profesyonellerine turistik ve kültürel zenginliklerin yanı sıra yamaç paraşütü başta olmak üzere bölgede yapılan alternatif spor aktiviteleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Heyet ayrıca diğer ülke stantlarını ziyaret ederek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi."

FTSO'yu temsilen fuarda yer alan 9 Nolu Oto Kiralama ve Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi Üyesi Zafer Şekerci, Çin'de Fethiye'ye gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Çin'de Fethiye'nin bilinirliğinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Şekerci, "Fuar alanında Türkiye standımızın konumu da ilginin yüksek olmasında çok etkiliydi. Fethiye'nin tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yamaç paraşütü başta olmak üzere bölgemizde yapılan alternatif spor aktiviteleri hakkında çok fazla soru aldık. Fuarın olumlu yansımalarını yıl boyunca görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.