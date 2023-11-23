Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Ertaş mesajında, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında öğretmenliğin geldiğini ve öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen değerli öğretmenler sayesinde ülkenin her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline geleceğini ifade eden Ertaş mesajında şunları ifade etti:

"Nitekim Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek bir ülkenin kalkınmasında öğretmenlerin yerini en üst mertebeye koymuştur. Kendisini mesleğine adamış öğretmenlerimiz var oldukça devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, büyük fedakarlıklarla çalışarak geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü can-ı gönülden kutluyorum."