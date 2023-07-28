Fethiye Katrancı Koyu'ndaki orman yangını kontrol altında

MUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı koyunda başlayan orman yangını havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Saat 13.57'de Fethiye ilçesi Katrancı koyunda başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda helikopter ve uçak ile arazöz ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı Katrancı koyundaki yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.