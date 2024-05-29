Fethiye Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenleri Çekya'ya Gitti

Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin Halk Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme (Flipped Learning in Public Education) projesi kapsamında Çekya'ya gittiği bildirildi.

Merkezden yapılan açıklamada, programın Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Personel Hareketliliği çerçevesinde 15-19 Nisan'da gerçekleştiği kaydedildi.

Kurumdan proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Muammer Aslan, Ezgi Kadıoğlu, Rusça öğretmeni Elif Durak ve beden eğitimi öğretmeni Levent Demirbaş'ın etkinliğe katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerimiz Educanet Kurs Merkezi'nde 'Flipped Classroom' kursuna katılarak Çek eğitim sistemini incelemişlerdir. Hem Ters Yüz Öğrenme Modeline uygun sınıf ortamının nasıl olması gerektiği hem de bu öğrenme modelini etkili bir şekilde uygulamak için kullanabilecekleri online platform ve uygulamalar hakkında yeni bilgiler edinmişlerdir. Ayrıca kurs merkezinde aynı sınıfı paylaştıkları Belçikalı meslektaşları ile fikir alışverişlerinde bulunarak hem dil gelişimlerine hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamışlardır."