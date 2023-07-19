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Fethiye Emniyetinden 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Fethiye Beşkaza Meydanı'nda öğrenci gruplarına güvenli trafik eğitimi verildi. Eğitim sonrası öğrencilere hediyeler takdim edildi.

- Fethiye emniyetinden 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'

MUĞLA - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Fethiye Beşkaza Meydanı'nda öğrenci gruplarına güvenli trafik eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün halka trafik eğitimi vermek ve özellikle çocukların güvenli trafik eğitim bilgilerini pekiştirmek için düzenlediği eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri Fethiye Beşkaza Meydanı'nda tamamlandı. Öğrencilere hem teorik eğitim hem de trafik eğitim sahasında araçlar ile pratik eğitimler verildi. Eğitim sonrası öğrencilere polisler tarafından hediyeler takdim edildi. Fethiye Trafik Büro Amiri Gökhan Kam, ilçe genelinde eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Güncel

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