Fethiye'deki Zeytinlik Yangını Söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Esenköy Mahallesi'ndeki zeytinlikten ormanlık alana sıçrayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytinlikten ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Esenköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bir helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.