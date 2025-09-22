Fethiye'deki Trafik Kazasında Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.T. (72), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık A.T. "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. İlk kez başıma böyle bir olay geldi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme ve bir kişiyi yaralama" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, indirim uygulayarak sanığın cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Ayrıca sanığın sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay el konuldu.

"Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız"

Duruşmanın ardından kazada hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, sanığın tahliye olması nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Sanığın daha fazla ceza alması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Alkan, "Evlat acısı çok zor, annem babam çok üzgün. Adaletin yerini bulması gerekiyor. Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Adliye önünde toplanan bir grup bisikletli de kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verdi.

Olay

Fethiye-Muğla kara yolunda A.T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmış, Alkan hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaralı İlker Muallim (42) ise 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.