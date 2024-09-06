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Fethiye'deki trafik kazasında 4 aylık bebek hayatını kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 aylık bir bebek hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 aylık bebeğin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisindeki kazada ölen otomobil sürücüsü H.İ.K'nin (29) 4 aylık oğlu İ.A.K. de tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde dün yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

Kazada yaralanan 12 kişiden otomobil sürücüsü H.İ.K. (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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