Fethiye'deki trafik kazasında 4 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 aylık bir bebek hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 aylık bebeğin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisindeki kazada ölen otomobil sürücüsü H.İ.K'nin (29) 4 aylık oğlu İ.A.K. de tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Olay
Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde dün yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.
Kazada yaralanan 12 kişiden otomobil sürücüsü H.İ.K. (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.