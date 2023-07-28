Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Katrancı koyundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Dalaman'da konuşlu Antonov tanker uçağı da yangın söndürme çalışmasına destek verdi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.