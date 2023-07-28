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Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı koyunda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı koyunda başlayan orman yangını havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Saat 13.57'de Fethiye ilçesi Katrancı koyunda başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda helikopter ve uçak ile arazöz ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı Katrancı koyundaki yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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