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Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında turistlerin deniz keyfi sürdürmesi dikkat çekti. Soruşturma başlatıldı.

KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sırasında yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfini sürdürmesi dikkat çekti. Bu arada yangın ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.  Cavit AKGÜN / MUĞLA, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler

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