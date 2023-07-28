Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında turistlerin deniz keyfi sürdürmesi dikkat çekti. Soruşturma başlatıldı.
KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sırasında yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfini sürdürmesi dikkat çekti. Bu arada yangın ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Cavit AKGÜN / MUĞLA, –
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel