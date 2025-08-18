Fethiye'deki Orman Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Fethiye'deki Orman Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Haberler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına helikopter ve arazözlerle hızlı müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü ve 30 metrekarelik alan zarar gördü.

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahalesiyle, saat 16.30 itibarıyla söndürüldü. İlk belirlemelere göre 30 metrekarelik alan zarar gördü. Yanan alanın yanı başındaki Akmaz Plajı'nda bulunan ve söndürme çalışmalarını endişeyle izleyenler, soğutma çalışmalarını tamamlayıp bölgeden ayrılan arazözleri alkışlarla uğurladı.

Gülgün AKYOKUŞ-Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
